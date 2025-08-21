Европарламентарий Гаральд Вилимски выступил с требованием приостановить финансовую помощь Украине до завершения расследования по факту возможного участия в диверсиях на трубопроводах «Северный поток», говорится в заявлении на сайте Австрийской партии свободы (АПС). Политик назвал текущую финансовую поддержку Украины «беспрецедентным скандалом» и выразил недовольство тем, что Евросоюз продолжает ее оказывать, несмотря на подозрения в том, что Украина могла быть причастна к подрыву важного элемента энергетической инфраструктуры Европы.

Пока на эти вопросы не будут даны исчерпывающие ответы, ни один евро не должен поступить в Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиться полной прозрачности и потребовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов, — заявил политик.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва требует объективного расследования теракта на газопроводах «Северный поток». Он подчеркнул необходимость установления и привлечения к ответственности всех причастных. Российская сторона также отметила, что задержание подозреваемого в Италии не завершает масштабного расследования.