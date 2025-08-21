Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 20:15

Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»

Евродепутат Вилимски: Киев нужно лишить помощи до итогов по «Северным потокам»

Гаральд Вилимски Гаральд Вилимски Фото: IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Европарламентарий Гаральд Вилимски выступил с требованием приостановить финансовую помощь Украине до завершения расследования по факту возможного участия в диверсиях на трубопроводах «Северный поток», говорится в заявлении на сайте Австрийской партии свободы (АПС). Политик назвал текущую финансовую поддержку Украины «беспрецедентным скандалом» и выразил недовольство тем, что Евросоюз продолжает ее оказывать, несмотря на подозрения в том, что Украина могла быть причастна к подрыву важного элемента энергетической инфраструктуры Европы.

Пока на эти вопросы не будут даны исчерпывающие ответы, ни один евро не должен поступить в Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиться полной прозрачности и потребовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов, — заявил политик.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва требует объективного расследования теракта на газопроводах «Северный поток». Он подчеркнул необходимость установления и привлечения к ответственности всех причастных. Российская сторона также отметила, что задержание подозреваемого в Италии не завершает масштабного расследования.

Северные потоки
Австрия
подрывы
Украина
диверсии
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Офис Зеленского старается отговорить Залужного от участия в выборах
Пауки-осы пугают москвичей: так ли они опасны, как выглядят. Главные факты
Вучич анонсировал встречу с Путиным
Названа первая противница теннисистки Андреевой на US Open
Хуситы ударили по двум судам из-за одной необычной причины
Названа причина, по которой Трамп решил на время отстраниться от Украины
Пол Маккартни подготовил сюрприз для поклонников группы The Beatles
Популярный российский блогер похвастался визой в США
Охотничья собака разодрала лицо трехлетнему ребенку
Дочь забеременела от отца-насильника
«Ручные собачки»: в Госдуме дали резкую оценку европейским элитам
Нетаньяху прибыл в Газу, чтобы утвердить план по разгрому ХАМАС
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.