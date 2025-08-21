Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 07:11

«Живут иллюзиями»: экс-министр Австрии обратила внимание на лицемерие ЕС

Кнайсль заявила, что руководители стран ЕС живут иллюзиями из-за Украины

Карин Кнайсль Карин Кнайсль Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Европейский союз придерживается ошибочной позиции по неприкосновенности границ Украины, заявила в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. По ее словам, европейские политики демонстрируют незнание истории и реальной мировой ситуации.

Кнайсль указала на противоречивость позиции ЕС. Она напомнила об активном участии европейских стран в изменении границ других государств.

Особую критику вызвали заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о недопустимости изменения границ силой. Кнайсль отметила, что подобная позиция игнорирует исторические прецеденты, включая распад Югославии при активном участии европейских держав, разделение Судана и отделение Эритреи от Эфиопии.

Ее заявления о том, что границы нельзя менять, которые она постоянно делает <...>, показывают минимум знания или восприятия у фон дер Ляйен или у того, кто пишет ей тексты <...>. ЕС потерялся в фантазиях, иллюзиях, морализме, если позволите, — указала Кнайсль.

В противовес европейскому подходу Кнайсль выделила прагматичную позицию США, которая основана на жестких фактах: масштабных человеческих потерях и необходимости поиска практических решений. Экс-министр предположила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось учитывать эти суровые реалии в переговорном процессе.

Ранее политик заявила, что Москва могла бы стать подходящей площадкой для продолжения переговоров по украинскому урегулированию после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По ее словам, трехсторонняя встреча в российской столице могла бы завершиться подписанием соглашения, которое приблизило бы урегулирование украинского кризиса.

Карин Кнайсль
Австрия
переговоры
границы
