Пауки-осы пугают москвичей: так ли они опасны, как выглядят. Главные факты

В российских городах и селах все чаще можно увидеть необычных пауков, которых издалека можно спутать с осой. В Москве и ближайших регионах эти членистоногие встречались редко, они мигрировали из-за смены климата. Их внешний вид и размеры пугают жителей центральной части страны.

Научное название пауков-ос — аргиопы Брюнниха. Они обитают преимущественно в высокой траве и на кустах, плетут спиральные колесовидные сети в вертикальном положении, особенность которых — наличие зигзагообразных нитей, которые повышают прочность конструкции.

Эти пауки могут поймать и съесть довольно крупное насекомое, например кобылку (разновидность саранчовых) или даже бабочку.

