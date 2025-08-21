Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 21:02

Пауки-осы пугают москвичей: так ли они опасны, как выглядят. Главные факты

Фото: Frederik/imageBROKER.com/Global Look Press

В российских городах и селах все чаще можно увидеть необычных пауков, которых издалека можно спутать с осой. В Москве и ближайших регионах эти членистоногие встречались редко, они мигрировали из-за смены климата. Их внешний вид и размеры пугают жителей центральной части страны.

Научное название пауков-ос — аргиопы Брюнниха. Они обитают преимущественно в высокой траве и на кустах, плетут спиральные колесовидные сети в вертикальном положении, особенность которых — наличие зигзагообразных нитей, которые повышают прочность конструкции.

Эти пауки могут поймать и съесть довольно крупное насекомое, например кобылку (разновидность саранчовых) или даже бабочку.

Подробнее о том, что собой представляют новые обитатели столицы — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Евгений Потехин

пауки
осы
насекомые
природа
