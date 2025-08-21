Нетаньяху прибыл в Газу, чтобы утвердить план по разгрому ХАМАС Нетаньяху объявил о визите в Газу для разгрома ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что прибыл в Газу для утверждения плана по захвату города и разгрома ХАМАС. Он также распорядился возобновить переговоры по освобождению заложников, передает Reuters.

Я прибыл, чтобы утвердить планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и разгрому ХАМАС. В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля, — отметил Нетаньяху.

Ранее премьер допустил, что конфликт в Газе завершится в скором времени. По словам политика, он закончится как только ХАМАС сдастся и выпустит 50 заложников. По его сведениям, 20 из них остаются в живых. Нетаньяху также добавил, что оккупация Газы якобы не является целью Израиля.

Израиль начал военную операцию «Колесницы Гидеона — 2» по захвату города Газа, бывшего административного центра одноименного палестинского анклава. В тот же день было объявлено о призыве в ЦАХАЛ 60 тысяч резервистов и продлении сроков службы 20 тысяч военных.