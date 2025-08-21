Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Ручные собачки»: в Госдуме дали резкую оценку европейским элитам

Депутат Матвейчев: США сделали европейских лидеров глупыми и послушными

Олег Матвейчев Олег Матвейчев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кризис европейского политического класса произошел из-за утраты суверенитета и зависимости от США, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что современные европейские лидеры не представляют интересы избирателей, а следуют директивам евроатлантических структур.

Почему произошла деградация? Причина в том, что у Европы и европейских стран нет суверенитета. Владимир Путин справедливо говорил, что суверенитет – это условие выживания и существования государства. Это не просто абстрактное понятие, оно либо есть, либо нет. Только благодаря суверенитету страна может проводить самостоятельную экономическую политику, мыслить стратегически, выстраивать политические альянсы и многое другое, — заявил депутат.

Матевейчев отметил, что после Второй мировой войны Европа оказалась под влиянием США, что привело к ограниченному суверенитету, который сохраняется и сегодня. Речь в том числе идет о международных и сетевых структурах, финансовой системе и многом другом.

Америка вырастила себе породу «ручных собачек». Пока еще живы были старые элиты, помнившие о «старой Европе», у них сохранялись остатки гордости, суверенитета и понимания национальных интересов. Но пришли «соросята» и люди, выросшие в евроатлантических структурах, на их форумах, тусовках и семинарах, с полностью промытыми мозгами, — объяснил собеседник.

Депутат также обвинил Европу в фальсификации выборов и отмене демократии. Сегодня, по его словам, главным является мнение европейской бюрократии, а не избирателя.

До этого Матвейчев заявил, что президента Украины Владимира Зеленского лучше сравнивать не с лосем, как это сделала представитель МИД России Мария Захарова, а с жужжащей мухой. Он отметил, что лось вызывает добрые эмоции у россиян, в отличие от украинского лидера.

