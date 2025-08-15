Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Должно быть лестным»: депутат предложил сравнить Зеленского с мухой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского лучше сравнивать не с лосем, а с жужжащей мухой, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что лось вызывает добрые эмоции у россиян, в отличие от украинского лидера.

Сравнение с лосем для Зеленского должно быть лестным. Лось — животное большое, доброе и в целом вызывающее позитивные эмоции у россиян. А Зеленский — это что-то навязчивое и более мерзкое. Например, его лучше сравнить с какой-нибудь черной грязной навозной мухой, которая летает вокруг и жужжит мерзко, и все от нее отмахиваются, и в конечном итоге ее прибьют какой-нибудь газетой, — сказал депутат.

Такое заявление было сделано после того, как представитель МИД России Мария Захарова сравнила Зеленского с лосем, пытающимся незаконно пробраться на территорию, где пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Зеленский уже не знает, что придумать, — с иронией отметила Захарова.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник назвал Владимира Зеленского неприемлемым для соглашений. По его словам, он не имеет юридических полномочий для подписания международных соглашений по урегулированию конфликта.
