Минобороны разработает курс по сбиванию дронов из гладкоствола Путин поручил подготовить курс по сбиванию дронов из гладкоствольного оружия

Российский лидер Владимир Путин поручил Минобороны РФ проработать вопрос о включении в программы боевой подготовки курса по борьбе с беспилотниками с использованием гладкоствольного оружия. Соответствующее распоряжение вошло в перечень поручений, утвержденных по итогам осмотра выставки проектов движения «Народный фронт», пишет Кремль.

Также президент поручил подготовить информацию о необходимости материально-технического обеспечения такого курса. Его могут ввести для военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

Кроме того, Путин дал поручение рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей средствами защиты от беспилотников. Речь идет о машинах, которые поставляются российским военным и используются для эвакуации раненых. В документе говорится о противодронных решетках и противоосколочных одеялах.

Ранее главе МО России Андрею Белоусову продемонстрировали новейшие робототехнические изделия, задействованные в спецоперации на Украине. В их числе беспилотники, которые применяются для дистанционного минирования, а также для уничтожения бронетехники и фортификаций противника.