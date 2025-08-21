Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:35

Минобороны разработает курс по сбиванию дронов из гладкоствола

Путин поручил подготовить курс по сбиванию дронов из гладкоствольного оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский лидер Владимир Путин поручил Минобороны РФ проработать вопрос о включении в программы боевой подготовки курса по борьбе с беспилотниками с использованием гладкоствольного оружия. Соответствующее распоряжение вошло в перечень поручений, утвержденных по итогам осмотра выставки проектов движения «Народный фронт», пишет Кремль.

Также президент поручил подготовить информацию о необходимости материально-технического обеспечения такого курса. Его могут ввести для военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

Кроме того, Путин дал поручение рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей средствами защиты от беспилотников. Речь идет о машинах, которые поставляются российским военным и используются для эвакуации раненых. В документе говорится о противодронных решетках и противоосколочных одеялах.

Ранее главе МО России Андрею Белоусову продемонстрировали новейшие робототехнические изделия, задействованные в спецоперации на Украине. В их числе беспилотники, которые применяются для дистанционного минирования, а также для уничтожения бронетехники и фортификаций противника.

Владимир Путин
армия
ВС РФ
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Двое погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.