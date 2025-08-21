Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Украине потребовали ракеты для ударов по России

Подоляк попросил Запад дать Украине ракеты для ударов по России

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Global Look Press

В гарантии безопасности Украины следует внести размещение на ее территории дальнобойных ракет, способных достигать европейской части России, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью la Repubblica. По его словам, это является самой важной частью в гарантиях.

Речь идет об установке на территории Украины ракет, способных достигать европейской части России. Россия должна знать, что здесь есть не только ракеты малой дальности… которые могут поражать цели на расстоянии двух тысяч километров, — отметил он.

До этого Подоляк заявил, что Украина готова заморозить конфликт и признать ряд территорий фактически утраченными. Он пояснил, что в этом случае данные территории будут находиться под контролем России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

