21 августа 2025 в 18:50

На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ, сообщила пресс-служба станции. Там отметили, что к работе по оценке состояния безопасности на ЗАЭС приступили три новых специалиста. Надежность и оперативность ротации обеспечили российские военные, а также сотрудники Росгвардии и МВД.

На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт в области атомной энергетики и советник главы Республики Крым Ренат Карчаа заявил, что регулярные нападения на Запорожскую АЭС нужны Украине для создания условий возникновения ядерного инцидента. По его словам, этот факт затем будет использован для обвинения России в неспособности обеспечить ядерную безопасность.

До этого директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно обостряется на фоне почти ежедневных ударов ВСУ. По ее словам, уже неделю подряд фиксируются атаки по промышленной зоне и близлежащим территориям. Яшина отметила, что столь частые обстрелы являются тревожным сигналом и представляют прямую угрозу для безопасности персонала и самой станции.

Россия
Запорожская область
Запорожская АЭС
ротации
