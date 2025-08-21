Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Лавров уличил Зеленского в неуместных трюках «Квартала 95»

Лавров: Зеленский подрывает мирное урегулирование в стиле трюков «Квартала 95»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пытается подорвать усилия по мирному урегулированию в стиле трюков из шоу «Квартал 95», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкарой. Дипломат также напомнил, что изначально лидер отказывался встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

И явно вот такая его активность на предмет организации саммита <…>, она тоже имеет цель <…> на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса <…> эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95 и прочих трюков, — констатировал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что за счет трюков Зеленский пытается привлечь к себе угасающее внимание общественности. Путин готов встретиться с украинским лидером, но только при условии тщательной проработки всех вопросов, заявил дипломат.

Ранее Лавров сообщил, что для России неприемлемо присутствие иностранных войск на Украине. По его словам, все эти замыслы означают предоставление гарантий путем иностранной интервенции на определенную часть украинской территории.

