21 августа 2025 в 18:36

Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ

Школьник из Ленобласти погиб от травм, полученных при взрыве мины времен ВОВ

В Кировском районе Ленинградской области 11-летний школьник погиб в машине скорой помощи от тяжелых травм, полученных при взрыве неустановленного предмета под разожженным костром в лесу, передает пресс-служба регионального СК. Трагический инцидент произошел в районе СНТ «Дружба» 20 августа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 20 августа трое несовершеннолетних 11 и 13 лет пошли гулять в лесной массив в районе СНТ «Дружба» массива Грибное Кировского района Ленинградской области, где разожгли костер. Примерно через 20-30 минут горения костра произошел громкий хлопок, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Южно-Курильске на острове Кунашир были обнаружены четыре неразорвавшихся снаряда времен ВОВ. Опасную находку сделали в районе горячего источника Чайка. Отмечается, что мины не сдетонировали — пострадавших и разрушений на месте инцидента нет.

До этого в станице Благовещенской под Анапой кайтсерфер обнаружил 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны и вызвал полицию. Сотрудники ОМОН «Шторм-Юг» вывезли ее в безопасное место и уничтожили.

Ленобласть
Следственный комитет
школьники
мины
ВОВ
