Россияне полюбили shorts

В российских видеосервисах заметно выросла популярность коротких видео — shorts. C июня этого года просмотры такого контента увеличились более чем в девять раз. Также растет доля самых популярных видеосервисов, об этом сообщили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов и специалисты российской компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей передачи данных.

Просмотры клипов были стабильными зимой и весной 2025 года, но в середине июня этот показатель стал резко увеличиваться и к концу месяца вырос на 120% к маю. А уже в конце июля рост составил 810%.

Чаще всех смотрели короткие видео в Москве, Краснодарском и Хабаровском краях, где доля просмотров shorts в общем объеме потребления видеоконтента больше на 4–8%, чем в регионах Урала и Сибири.

Рост потребления коротких видео объясняется двумя факторами. Во-первых, российские видеосервисы постоянно работают над оптимизацией ресурсов, повышая скорость открытия роликов и удобство просмотра. И все больше пользователей переходят на просмотр такого видеоформата. Во-вторых, сказался сезонный фактор — существенную долю просмотра летом обеспечивают школьники, у которых в теплое время больше времени для просмотра интернета, — отметил директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

Аналитики отмечают, что в Хабаровском крае и Иркутской области зрители просматривают ролики быстрее, пролистывая через каждые 4–6 секунд. Самые внимательные поклонники коротких видео живут в Самарской и Нижегородской областях: длительность просмотра там в три раза выше — около 12–13 секунд.

Чтобы сеть справлялась с нагрузкой, наши специалисты модернизировали транспортную инфраструктуру для увеличения пропускной способности прямых стыков с VK и RuТube. Это позволило распределить нагрузку на мобильную сеть и повысить качество пользовательского опыта, — заявил директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович. По его словам, в результате сократилось время задержки при просмотре видео и улучшилось качество потокового контента.

Сейчас также продолжает расти и доля российских видеосервисов, имеющих shorts, по сравнению с июлем 2024 года. По данным аналитиков, доля RuТube в общем объеме трафика мобильных пользователей выросла почти в четыре раза — до 4,5%. Также более чем в 1,5 раза увеличил долю лидер интернет-сегмента России — VK, на который приходится почти 23% всего трафика.