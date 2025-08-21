Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью Жители Петрозаводска предстанут перед судом за надругательства над дочерью

Петрозаводский суд рассмотрит дело матери и отчима, которые надругались над собственной дочерью. Возраст ребенка не уточняется, сообщает издание «Фактор Новости».

По информации СМИ, девочка рассказала о насилии школьному психологу. Следствие утверждает, что отчим дважды изнасиловал ребенка. При этом мать обвиняют в развратных действиях сексуального характера.

Женщина лишь частично признала вину. Она рассказала, что действовала под давлением своего мужа. Оба члена семьи заверили следствие, что долгое время употребляли алкоголь. Поэтому якобы не помнят о случившимся.

Ранее в Москве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в том, что через фейковую страницу в соцсетях под ником Даниил Хороший он уговаривал школьниц отправлять интимные фото и обсуждал с ними свои фантазии. При обыске у него нашли планшет, телефоны и флешки. Факт задержания подтвердили в столичном управлении МВД.

Также в Казахстане на 17 лет посадили местного жителя, который неоднократно насиловал 15-летнюю племянницу. Дело против насильника завели лишь после огласки СМИ.