700 рублей за фото: любящий отец и муж подпал под статью за педофилию

В столице начали расследование в отношении финансиста крупного банка. По версии следствия, мужчина более шести лет растлевал девочек в интернете. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Даниил Хороший



В Москве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в том, что через фейковую страницу в соцсетях под ником Даниил Хороший он уговаривал школьниц отправлять интимные фото и обсуждал с ними свои фантазии. При обыске у него нашли планшет, телефоны и флешки. Факт задержания подтвердили в столичном управлении МВД.

«Установлено, что в декабре 2019 года фигурант создал страницу в социальной сети. Под вымышленным именем он познакомился и вел переписку с двумя несовершеннолетними, а также убедил их отправить ему фотографии интимного характера. <…> Оперативники задержали подозреваемого в его квартире на улице Грина. При обыске были изъяты планшет, несколько смартфонов и флеш-накопители», — рассказали в полиции.

Гонщик, который любил жену и сыновей

Во время задержания оперативники уточнили у мужчины, с кем он проживает. Он ответил, что с детьми и женой, но те уехали на дачу. MK.RU уточняет, что подозреваемый воспитывает двоих сыновей и давно состоит в браке с супругой, которую сильно любит.

Мужчина увлекается гоночным спортом, неоднократно выигрывал автокроссы. По версии следствия, в переписке со школьницами он не скрывал свое увлечение спортивными автомобилями. Свое лицо он скрывал, как и имя.

Задержанный имел хорошую должность в одном из столичных филиалов крупного банка — возглавлял отдел коммерческих рисков.

Платил за фото 700 рублей

Когда девочки в переписке, предположительно с ним, уточняли, что им нет 16 лет, мужчина не прекращал общение, а напротив, еще больше делал акцент на сексуальных фантазиях. Школьницы присылали фото и видео, за лучшие из которых собеседник переводил деньги — до 700 рублей.

Всем своим «актрисам» растлитель ставил оценки за выполненные задания. При этом он просил от собеседниц называть его господином или учителем.

Для своих утех подозреваемый использовал аккаунт, зарегистрированный с номера, оформленного на Филиппинах. Это осложняло работу следствия.

Против мужчины завели уголовное дело по статье о развратных действиях. Пока в деле две пострадавшие девочки из Москвы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Пока оперативники выясняют его причастность к иным похожим преступлениям в других городах.

