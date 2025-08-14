Варламову дали восемь лет колонии и обязали заплатить почти 100 млн рублей

Варламову дали восемь лет колонии и обязали заплатить почти 100 млн рублей

Блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к восьми годам колонии со штрафом почти 100 млн рублей, сообщает пресс-служба московской прокуратуры. Также суд Москвы запретил ему четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением и администрированием интернет-контента.

С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Илью Варламова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере более 99,5 млн рублей, — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, Варламов, находясь за рубежом, распространял ложную информацию о действиях ВС РФ. Кроме того, как иноагент, он дважды привлекался к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжал публиковать материалы без соответствующей маркировки.

Тем временем стало известно, что российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), объявленный в международный розыск, покинул территорию страны и прибыл в Нью-Йорк (США). Однако его текущее местонахождение остается неизвестным.