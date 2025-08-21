В Госдуме ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для атак на Россию Депутат Колесник: Россия может ответить ядерным ударом на атаки вглубь страны

Россия может ответить тактическим ядерным ударом на атаки Украины западными дальнобойными ракетами вглубь территории страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что на удар со стороны Евросоюза последует незамедлительный ядерный ответ.

Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не «Орешником», а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесет удар по России, тогда будет ответ уже ядерный. Мы всегда старались об этом даже не говорить. Но в конце концов есть закон философии в диалектике: переход количественных изменений в качественные. Не дай бог, чтобы эта болтовня со стороны [президента США Дональда] Трампа и «коалиции желающих» как-то угрожала безопасности нашей страны. Получат ответ, — отметил Колесник.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в гарантии безопасности Украины следует внести размещение на ее территории дальнобойных ракет, способных достигать России. По его словам, это является самой важной частью в гарантиях.