Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:54

В Госдуме ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для атак на Россию

Депутат Колесник: Россия может ответить ядерным ударом на атаки вглубь страны

Михаил Подоляк Михаил Подоляк Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Россия может ответить тактическим ядерным ударом на атаки Украины западными дальнобойными ракетами вглубь территории страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что на удар со стороны Евросоюза последует незамедлительный ядерный ответ.

Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не «Орешником», а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесет удар по России, тогда будет ответ уже ядерный. Мы всегда старались об этом даже не говорить. Но в конце концов есть закон философии в диалектике: переход количественных изменений в качественные. Не дай бог, чтобы эта болтовня со стороны [президента США Дональда] Трампа и «коалиции желающих» как-то угрожала безопасности нашей страны. Получат ответ, — отметил Колесник.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в гарантии безопасности Украины следует внести размещение на ее территории дальнобойных ракет, способных достигать России. По его словам, это является самой важной частью в гарантиях.

Россия
Украина
СВО
ракеты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал возможное изменение подхода к России через 14 дней
«Фюрер Урсула». Почему Трамп унизил дочь фаната нацистов фон дер Ляйен
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.