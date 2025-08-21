Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России

Юрист Салкин: слово «инфоцыгане» могут запретить в случае разжигания ненависти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России использование слова «инфоцыгане» может быть ограничено в судебном порядке, несмотря на отсутствие запрета законодательства, заявил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин в беседе с Life.ru. Это произойдет в том случае, если будет доказано, что оно разжигает ненависть.

Салкин объяснил, что термин «инфоцыгане» сам по себе не несет ни положительного, ни отрицательного оттенка и обозначает людей, предоставляющих образовательные услуги сомнительного качества. Однако публикации в соцсетях с лозунгами по типу «бей инфоцыган» или «ненавижу инфоцыган» могут быть интерпретированы как подстрекательство к насилию.

Физическим лицам за подобные публикации могут назначить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы продолжительностью до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Юридическим лицам придётся заплатить штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Ранее Останкинский районный суд Москвы запретил мем с нецензурной лексикой, связанный с цыганами из фильма «Большой куш» Гая Ричи. Также суд запретил распространение информации на пяти веб-страницах, которые могут разжигать ненависть к этой этнической группе.

