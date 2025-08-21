Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 11:12

Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение

Экс-глава «Жилфонда Барнаула» осуждена на семь лет колонии за хищение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывшая руководительница «Жилфонда Барнаула» Людмила Авдюхина осуждена на семь лет лишения свободы за крупное мошенничество, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Индустриальный районный суд Барнаула признал ее виновной в хищении более 121 млн рублей у граждан Алтайского края.

Авдюхину Людмилу Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком семь лет со штрафом в сумме 800 тысяч рублей. Наказание в колонии общего режима, — сказано в решении суда.

Подсудимая полностью отрицала свою вину на протяжении всего процесса. Авдюхина заявляла, что не считает себя мошенницей, однако суд счел доказательства обвинения убедительными.

Следствие установило, что в 2021–2022 годах фигурантка похищала деньги у людей под предлогом заключения договоров безвозмездного хранения. Жертвами ее схем стали 22 человека, которые планировали приобрести жилье. Еще девять потерпевших передали ей свои средства для мнимого участия в инвестиционных проектах.

Общая сумма ущерба от действий мошенницы превысила 121 млн рублей. После совершения преступлений в декабре 2022 года обвиняемая сбежала из России. Экстрадиция Авдюхиной на родину для привлечения к ответственности была осуществлена из Аргентины в 2024 году.

Ранее завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификаций в регионе. Мещанский суд Москвы предписал обвиняемым изучать материалы дела до 27 августа. Оно содержит 36 томов.

