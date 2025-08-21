Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение Экс-глава «Жилфонда Барнаула» осуждена на семь лет колонии за хищение

Бывшая руководительница «Жилфонда Барнаула» Людмила Авдюхина осуждена на семь лет лишения свободы за крупное мошенничество, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Индустриальный районный суд Барнаула признал ее виновной в хищении более 121 млн рублей у граждан Алтайского края.

Авдюхину Людмилу Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком семь лет со штрафом в сумме 800 тысяч рублей. Наказание в колонии общего режима, — сказано в решении суда.

Подсудимая полностью отрицала свою вину на протяжении всего процесса. Авдюхина заявляла, что не считает себя мошенницей, однако суд счел доказательства обвинения убедительными.

Следствие установило, что в 2021–2022 годах фигурантка похищала деньги у людей под предлогом заключения договоров безвозмездного хранения. Жертвами ее схем стали 22 человека, которые планировали приобрести жилье. Еще девять потерпевших передали ей свои средства для мнимого участия в инвестиционных проектах.

Общая сумма ущерба от действий мошенницы превысила 121 млн рублей. После совершения преступлений в декабре 2022 года обвиняемая сбежала из России. Экстрадиция Авдюхиной на родину для привлечения к ответственности была осуществлена из Аргентины в 2024 году.

