21 августа 2025 в 14:32

Директор турфирмы обманул россиян на миллионы рублей

Директора омской турфирмы приговорили к пяти годам колонии за мошенничество

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Куйбышевский районный суд в Омске признал 48-летнего директора турфирмы виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Его приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима, а также обязали возместить ущерб.

От действий обвиняемого пострадало 17 омичей, которые в 2023 и 2024 годах пытались приобрести туры на различные направления. Общая сумма ущерба превысила 15,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что компания работала 15 лет и имела хорошие отзывы от клиентов. Часть потерпевших пользовалась услугами турфирмы прежде и обращались туда повторно. Следствие установило, что директор тратил похищенные деньги в букмекерских конторах и оплачивал забронированные туры других клиентов.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на кражу денег с банковских счетов россиян. Злоумышленники убеждают людей установить программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу под видом приложений для ускорения записи к врачам.

мошенничество
мошенники
турфирмы
Омск
