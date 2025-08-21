Директор турфирмы обманул россиян на миллионы рублей Директора омской турфирмы приговорили к пяти годам колонии за мошенничество

Куйбышевский районный суд в Омске признал 48-летнего директора турфирмы виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Его приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима, а также обязали возместить ущерб.

От действий обвиняемого пострадало 17 омичей, которые в 2023 и 2024 годах пытались приобрести туры на различные направления. Общая сумма ущерба превысила 15,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что компания работала 15 лет и имела хорошие отзывы от клиентов. Часть потерпевших пользовалась услугами турфирмы прежде и обращались туда повторно. Следствие установило, что директор тратил похищенные деньги в букмекерских конторах и оплачивал забронированные туры других клиентов.

