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12 июля 2025 в 15:08

Гладков назвал условие возвращения уехавших жителей Белгородской области

Гладков: уехавшие жители Белгородской области вернутся после улучшения ситуации

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Большинство жителей Белгородской области, покинувших регион, вернутся после того, как ситуация в нем улучшится, заявил областной глава Вячеслав Гладков в комментарии ТАСС. По его словам, люди уехали временно и сейчас находятся в ожидании стабилизации обстановки.

Я точно знаю, что большая часть людей, которые выехали, они выехали временно. Они все ждут улучшения для того, чтобы вернуться, — высказался губернатор.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на спортивный комплекс «Белгород Арена» посредством беспилотника. После того как вражеский дрон упал на крышу стадиона, возникло возгорание. В настоящий момент на месте инцидента проводят работы сотрудники экстренных служб.

Позже нападение на мирный объект в Белгороде прокомментировала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая отметила, что украинское правительство борется с мирными жителями, в том числе и с детьми. Киев также ведет борьбу против истории, русского языка, культуры и памятников. Власти Украины решили аккумулировать все худшие практики, добавила она.

Вячеслав Гладков
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