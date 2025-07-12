«Борьба с детьми»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по «Белгород Арене»

«Борьба с детьми»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по «Белгород Арене» Захарова: украинские власти борются с мирным населением России

Украинские власти ведут борьбу против мирного населения, в том числе и детей, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова после атаки беспилотника ВСУ на «Белгород Арену». По ее словам, которые приводит РИА Новости, в Киеве «будто решили аккумулировать все худшие практики» вплоть до людоедства.

Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками, — высказалась Захарова.

Ранее журналисты сообщили об атаке украинского дрона на спортивный стадион в Белгороде. После удара БПЛА на территории комплекса вспыхнуло возгорание. К месту происшествия оперативно выдвинулись сотрудники экстренных служб.

Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что армия Украины ударила по спортивному комплексу в тот момент, когда на его территории проводились занятия. По его словам, сотрудники МЧС до сих пор продолжают заниматься ликвидацией возгорания. Губернатор пообещал, что кровля арены будет восстановлена.

Также в Сети опубликовали видео атаки БПЛА на «Белгород Арену». На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как украинский беспилотник падает на крышу стадиона.