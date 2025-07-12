Названы звезды 90-х и 00-х, карьеру которых могут возродить зумеры

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Продюсер Рудченко: зумеры могут возродить карьеру Hi-Fi, Натали и Шуры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Группа Hi-Fi, а также музыканты Натали и Шура могут поймать вторую волну популярности благодаря зумерам, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, молодежи могут понравится их треки, ставшие хитами в 1990-е и 2000-е.

Думаю, то же самое ждет Натали, группу Hi-Fi, того же Шуру. Те треки, ставшие популярными в то время, они сейчас могут поймать вторую волну популярности, — считает Рудченко.

Ранее Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми. Буланова предположила, что одну из ее песен кто-то «залил в Сеть, и она там завирусилась».

Буланова ранее установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Ее имя официально внесли в список. Всего за свою карьеру певица записала 114 совместных песен с различными артистами.

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