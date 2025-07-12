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12 июля 2025 в 15:47

Ученые зафиксировали резкий всплеск активности на Солнце

На Солнце зафиксированы 17 вспышек за двое суток

Фото: Cover Images/Global Look Press

На Солнце зафиксирован резкий рост вспышечной активности, который наблюдается с 11 июля, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. За двое суток зарегистрировано 17 вспышек, в том числе два события уровня M.

На Солнце с середины вчерашнего дня наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. <…> С утра на левом краю Солнца зарегистрировано две вспышки уровня M, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, вспышечная активность увеличилась в три раза по сравнению с нормой для июля. Тем не менее угрозы для Земли зафиксированные события не представляют. Оповещения о новых вспышках будут публиковаться только в случае их значительного усиления или потенциального влияния на планету.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала новый рекордный выброс солнечного протуберанца размером свыше миллиона километров, ставший шестым за неделю. Ученые отметили, что Солнце продолжает демонстрировать необычно высокую активность.

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