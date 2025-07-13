Установлен источник кишечной инфекции, охватившей Дагестан Роспотребнадзор нашел возбудитель инфекции в Дагестане в воде из местной сети

Сотрудники Роспотребнадзора установили причину вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана, возбудитель обнаружили в воде из разводящей сети, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, возбудитель найден у заболевших и контактных лиц.

Управлением Роспотребнадзора установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки. Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и от контактных лиц, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на участке водовода от Джепельского источника до села Гиляр. При этом инфекция распространилась из-за нехватки водоподготовки, несвоевременной регистрации подобных инцидентов и недостаточного информирования органов Роспотребнадзора.

Ранее Минздрав Дагестана сообщал, что число пострадавших от отравления водой в Магарамкентском районе продолжает расти. За четыре дня зарегистрировано 372 случая, из них 357 — дети.