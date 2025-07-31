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31 июля 2025 в 15:31

В одном из районов Манхэттена произошла вспышка редкой инфекции

В Нью-Йорке 22 человека заразились «болезнью легионеров»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Нью-Йорка зафиксировали вспышку «болезни легионеров» в районе Гарлем, сообщает телеканал ABC со ссылкой на городской департамент здравоохранения. По данным источника, 25 июля инфекция подтвердилась у 22 человек — один из них умер.

Людям, находившимся в пострадавшем районе с конца июля с симптомами гриппа, такими как лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, — говорится в сообщении ведомства.

Особое внимание медики призвали обратить на людей из группы риска. Среди них — старше 50 лет, курильщиков, а также тех, у кого есть хронические болезни легких или ослабленный иммунитет.

Ранее проверка градирен — сооружений для охлаждения больших объемов воды — выявила инфекцию на нескольких объектах. Владельцам установок, где предварительные тесты дали положительный результат, было предписано устранить нарушения в течение суток.

До этого врач Алексей Ртищев рассказал, что новый штамм COVID-19 «Стратус» (XFG) вызывает преимущественно легкие формы заболевания, схожие с ОРВИ. Как он отметил, этот подвариант «Омикрона» не демонстрирует повышенной опасности для большинства населения, хотя остается риск тяжелого течения у людей с ослабленным иммунитетом.

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