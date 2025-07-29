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29 июля 2025 в 10:06

Россиянам раскрыли особенности нового штамма COVID-19

Врач Ртищев: новым штаммом COVID-19 болеют как легкой ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболевание новым штаммом COVID-19 стратус переносится как легкая ОРВИ, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава РФ Алексей Ртищев. Специалист предупредил, что для людей с пониженным иммунитетом штамм может быть опасным.

Как и в случае предшествующих подвариантов, начало его циркуляции характеризуется незначительным подъемом заболеваемости, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он не представляет дополнительных рисков. Иначе говоря, заболевание протекает обычно в виде легкой инфекции верхних дыхательных путей. Каких-либо изменений в тяжести болезни и новых симптомов для стратуса в настоящее время не выявлено, — заверил Ртищев.

Специалист отметил, что изменения в вирусе SARS-CoV-2 продолжаются. Они происходят внутри варианта омикрон, который вызывает COVID-19 с 2022 года. Подвариант стратус, или XFG, появился в результате очередных мутаций вируса.

Ранее сообщалось, что на 23 июля в РФ было зафиксировано 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG (Stratus, стратус). Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что он представляет незначительную угрозу для населения. Наибольшее количество заражений (54%) выявлено в Москве.

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