ЦСКА заключил контракт с сыном чемпиона СССР и Олимпийских игр Николай Коваленко подписал двухлетний контракт с ЦСКА

ЦСКА заключил двухлетний контракт с нападающим Николаем Коваленко, сообщила пресс-служба московского хоккейного клуба. Российский спортсмен сыграл в 57 матчах за «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо», в которых набрал 20 (7+13) очков. 25-летний хоккеист является сыном чемпиона СССР, России и Олимпийских игр Андрея Коваленко.

Хоккейный клуб ЦСКА заключил контракт с нападающим Николаем Коваленко. Соглашение рассчитано на два года, до конца сезона-2026/27, — сказано в сообщении.

Ранее петербургский хоккейный клуб СКА лишился олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Гагарина Михаила Григоренко. Контракт со спортсменом был аннулирован по решению сторон.

До этого стало известно, что Роман Ротенберг, покинувший пост главного тренера СКА, может стать наставником клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда вела переговоры с Тоддом Рирденом после того, как главный тренер Игорь Никитин ушел с этой должности. Руководство «Локомотива» планирует, что Ротенберг также будет развивать и молодежный сектор.