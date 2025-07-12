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12 июля 2025 в 14:40

След замеченного над Киевом самолета Ан-124 неожиданно привел в Германию

AeroTime: замеченный над Киевом самолет Ан-124 приземлился на востоке Германии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Самолет Ан-124, замеченный в небе над Киевом накануне, 11 июля, приземлился в Германии, сообщает AeroTime. В Лейпциге, на востоке страны, куда перегнали транспортное судно, базируется логистический центр украинского грузового перевозчика «Авиалинии Антонова». По данным издания, борт с регистрационным номером UR‑82073 был эвакуационным.

Грузовой самолет Ан-124-100 украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова» <…> приземлился в аэропорту Лейпциг/Галле (LEJ) в Германии, — сказано в материале.

Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar, борт вылетел из Днепра. Жители столицы засняли пролетающий самолет. На кадрах слышно, как очевидцы удивляются его появлению в небе над столицей, поскольку воздушное пространство над страной закрыто с начала специальной военной операции России.

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что замеченный над Киевом самолет перевозил срочный груз для Вооруженных сил Украины. По его словам, самолет мог направляться в Польшу для доставки вооружения.

Также были предположения, что Ан-124 мог транспортировать боеприпасы для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Кроме того, как отмечается, в Днепр, откуда вылетел самолет, через Польшу поставляется зарубежное вооружение.

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