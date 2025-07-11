«Крайняя необходимость»: военэксперт о замеченном над Киевом самолете Военэксперт Кнутов: замеченный над Киевом Ан-124 перевозил срочный груз для ВСУ

Замеченный над Киевом самолет Ан-124 перевозил срочный груз для Вооруженных сил Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, самолет мог направляться в Польшу для доставки вооружения.

То, что перегоняется самолет — большегрузный Ан-124, указывает на крайнюю необходимость срочной доставки какого-то груза для киевского режима. Я полагаю, что самолет перегонялся на территорию Польши для того, чтобы доставить ракеты для комплекса Patriot либо еще какое-то оружие, ракеты HIMARS, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Ан-124 «Руслан» мог транспортировать боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. При этом небо над украинской столицей остается закрытым для воздушных судов с 2022 года.

До этого вице-премьер Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Генеральная прокуратура Канады обратилась в Высший суд Онтарио для конфискации российского грузового самолета Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр». Она назвала происходящее прекрасным примером работы международного права.