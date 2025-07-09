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09 июля 2025 в 21:07

«Новый тип политика»: Орбан дал неприятную характеристику Зеленскому

Орбан: Зеленский являет собой новый тип политика, играющего президента

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Reiner Zensen/IMAGO/Global Look Press

Лидер Украины Владимир Зеленский — это комик, играющий роль президента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. По его словам, он являет собой новый тип политика, который не подготовлен к своей роли.

Причина в том, что появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюэнсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило… И все же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль, — заявил Орбан.

Ранее Орбан в социальной сети Х публично обвинил Зеленского в попытке силой заставить Будапешт отказаться от российских энергоносителей. Политик подчеркнул, что Киев не собирается считаться с тяжелейшими последствиями такого шага для простых жителей страны.

До этого Орбан заявил, что нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе. Однако, как подчеркнул глава венгерского правительства, Киеву следует осознать, что республика не будет действовать по его указке.

Виктор Орбан
Украина
Венгрия
комики
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