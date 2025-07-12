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12 июля 2025 в 15:46

Стало известно название нового государства на карте мира

Politico: государство Новая Каледония может появиться в Тихом Океане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пригороде Парижа достигнуто историческое соглашение о формировании нового независимого государства под названием Новая Каледония, сообщает издание Politico. Согласно документу, эта заморская территория Франции получит расширенные права самоуправления. В соглашении прописаны положения о введении собственного гражданства для жителей архипелага и передаче полномочий по ведению международных дел новому государственному образованию.

Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции, — отмечается в публикации.

Для вступления соглашения в силу потребуется его одобрение французским парламентом, после чего окончательное решение будет вынесено на референдум среди населения островов. Документ предусматривает значительное расширение политических и экономических свобод территории при сохранении определенных связей с Францией.

Ранее во время официального визита в Великобританию супруга французского президента Брижит Макрон продемонстрировала необычное поведение, оставив без внимания жест мужа. Кадры, распространенные в социальных сетях, запечатлели момент, когда чета Макрон вместе с британской королевской семьей — принцессой Кейт, принцем Уильямом, королем Карлом III и королевой Камиллой — направлялась к Виндзорскому замку.

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