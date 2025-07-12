Стало известно название нового государства на карте мира Politico: государство Новая Каледония может появиться в Тихом Океане

В пригороде Парижа достигнуто историческое соглашение о формировании нового независимого государства под названием Новая Каледония, сообщает издание Politico. Согласно документу, эта заморская территория Франции получит расширенные права самоуправления. В соглашении прописаны положения о введении собственного гражданства для жителей архипелага и передаче полномочий по ведению международных дел новому государственному образованию.

Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции, — отмечается в публикации.

Для вступления соглашения в силу потребуется его одобрение французским парламентом, после чего окончательное решение будет вынесено на референдум среди населения островов. Документ предусматривает значительное расширение политических и экономических свобод территории при сохранении определенных связей с Францией.

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