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12 июля 2025 в 15:05

Россия отказалась продлевать одно соглашение с ООН

Вершинин: РФ не станет продлевать меморандум с ООН по экспорту сельхозпродукции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Меморандум между Россией и ООН об экспорте сельскохозяйственной продукции и удобрений не будет продлен после 22 июля 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Вершинина. Документ, подписанный в 2022 году, был частью более широкой договоренности, связанной с черноморской навигацией.

Этот документ был подписан три года назад в рамках более крупной договоренности, включающей в себя и вопросы навигации в Черном море, и его срок заканчивается в конце июля. Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление, — пояснил Вершинин.

Он отметил, что в ходе финального раунда обсуждений стороны обменялись мнениями о достигнутом и нерешенных вопросах, а также затронули возможные форматы взаимодействия в будущем. По словам дипломата, меморандум служил механизмом поддержки глобальной продовольственной безопасности, позволявшим России вносить вклад в мировой рынок без административных барьеров.

Ранее российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным приняло решение о денонсации советско-шведского соглашения 1988 года об обмене информацией о ядерных установках и оповещении об авариях. МИД РФ получил поручение официально уведомить Швецию о прекращении действия этого 35-летнего договора, который регулировал ядерную безопасность между странами.

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