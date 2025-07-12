Подростки с арматурой мучили брата и сестру с аутизмом в Уфе

Подростки с арматурой мучили брата и сестру с аутизмом в Уфе Подростки избили брата и сестру с аутизмом на детской площадке в Уфе

В Уфе подростков подозревают в избиении детей, страдающих аутизмом, сообщила пресс-служба прокуратура Башкирии. В ведомстве отметили, что организована проверка. Школьников, издевавшихся над сестрой и братом восьми и девяти лет, разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В Уфе двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе, — сказано в сообщении.

Местные жители рассказали Telegram-каналу «Новости. Уфа Башкортостан», что подростки сбросили мальчика с горки, а его сестру раскручивали на карусели. Затем они избили собаку — пинали, выкручивали ей шею и засунули в пасть тухлую рыбу. Позже вернулись с арматурой и начали тыкать ею в детей и питомца.

Все, по словам очевидцев, сопровождалось нецензурной бранью. В момент нападения взрослых рядом не было. У детей диагностированы ушибы, сотрясение мозга и травмы внутренних органов. Собака пострадала и находится под наблюдением ветеринаров. Мать ребят обратилась в полицию.

Ранее жительница Благовещенска избила своего ребенка в магазине. Женщина оставила младенца в коляске около входа, но вернулась и стала бить ребенка, трясти его и хватать за горло.