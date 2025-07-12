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Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 14:58

Мощнейший налет на Белгород, удар по Крыму: как ВСУ атакуют РФ 12 июля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За последние сутки ВСУ осуществили массированную атаку на Белгородскую область, применив несколько десятков БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, атаке подвергся спорткомплекс в Белгороде. Минобороны РФ информацию пока не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ запустили по Белгородской области около 60 дронов

За последние сутки ВСУ осуществили массированную атаку на Белгородскую область, применив более 60 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ударов пострадали 10 муниципальных образований области. Всего под обстрел попали 28 населенных пунктов. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«В Краснояружском районе <…> выпущен 51 боеприпас в ходе девяти обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников. <…> В Шебекинском муниципальном округе <…> выпущено два боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников. <…> В больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля», — проинформировал губернатор.

ВСУ ударили по «Белгород Арене» во время занятий

Беспилотник ВСУ ударил по спортивному комплексу «Белгород Арена» в момент, когда там проходили занятия, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что пожарные до сих пор продолжают тушить крышу здания. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Один из БПЛА ударил по спорткомплексу „Белгород Арена“, где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли — пожарные расчеты на месте занимаются его ликвидацией», — написал он.

Гладков подчеркнул, что кровля объекта будет восстановлена. На место также приедет местный министр здравоохранения Оксана Козлитина, добавил он.

О том, что «Белгород Арена» оказалась атакована ВСУ, стало известно в субботу, 12 июля. Дрон упал на крышу спорткомплекса, по предварительным данным, пострадавших не было.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

ВСУ запустили по территории РФ несколько дронов утром 12 июля

Украинские войска запустили восемь БПЛА для атаки на Россию в субботу утром, 12 июля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА над Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

«12 июля в период с 10:00 мск до 11:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Сколько БПЛА ВСУ было сбито в ночь на 12 июля

ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами шесть регионов России в ночь на субботу, 12 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты и перехвачены 33 воздушные цели.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что почти половина дронов пришлась на Брянскую область, там сбили 16 целей. Еще четыре беспилотника уничтожили в Крыму, три — над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Также пять летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Фото: МО РФ

Пятиэтажный дом обрушился в Херсонской области

Пятиэтажный дом обрушился в Алешках Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, под завалами остаются люди. На место удара выдвинулись сотрудники оперативных служб.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — сказал Сальдо.

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