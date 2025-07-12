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Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 12:44

ВСУ запустили восемь БПЛА в сторону России субботним утром

Минобороны сообщило об уничтожении восьми БПЛА за полтора часа

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские войска запустили восемь БПЛА для атаки на Россию в субботу утром, 12 июля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

12 июля в период с 10:00 мск до 11:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Во время атаки ВСУ на Белгород утром 12 июля один из БПЛА упал на спортивную арену. В комплексе после этого начался пожар. Беспилотник рухнул на крышу «Белгород-Арены», утверждают местные жители. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что дрон ударил по спортивному комплексу в момент, когда там проходили занятия.

В Минобороны сообщали, что в ночь на 12 июля российские войска пресекли попытки украинской армии атаковать объекты в шести регионах и акваториях двух морей. Средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона. БПЛА были ликвидированы в шести регионах страны.

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