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12 июля 2025 в 11:44

Военэксперт раскрыл, как удар по заводу «Электрон» повлияет на ход СВО

Военэксперт Дандыкин: уничтожение «Электрона» ослабит ПВО и РЭБ ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

После удара по заводу «Электрон» во Львове у ВСУ могут возникнуть проблемы с системами ПВО и РЭБ, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, данное предприятие производило «начинку» для ПВО и РЭБ ВСУ.

Он производил телевизоры «Электрон». Но, думаю, в советское время там были и другие цеха. Видимо, там расположились предприятия, производящие БПЛА, электронную начинку. Это было серьезное предприятие в СССР. У ВСУ могут возникнуть проблемы с обеспечением полетов, с электроникой, с системами ПВО, РЭБ, вполне вероятно. Так просто на такие заводы ракеты не летят, это дорогое удовольствие, — подытожил Дандыкин.

Ранее появилась информация, что жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Это произошло на фоне успешных ударов по зданиям ТЦК в ряде областей Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Утром 11 июля в Одессе зафиксировали прилет по зданию ТЦК. По данным украинских СМИ, в городе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Позднее появилась информация, что в Одессе на территории завода «Стальканат» уничтожено подземное управление ТЦК. Отмечается, что удар нанесли девять беспилотников «Герань». Минобороны России это не комментировало.

Россия
Украина
Львов
СВО
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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