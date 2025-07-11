Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 15:28

Юрист раскрыл, получит ли любовница Старовойта право на наследство

Юрист Русяев: любовница Старовойта получит наследство, если указана в завещании

Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru

Молодая возлюбленная покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта Полина Копылова сможет получить его наследство, только если указана в завещании, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в РФ имущество передается либо по закону, либо согласно последней воле умершего.

Право на наследство в России определяется либо законом, либо завещанием. Если гражданин не оставил завещания, имущество переходит наследникам по закону в порядке, установленном Гражданским кодексом. Первыми призываются дети, супруг и родители. Лица, состоявшие с умершим в фактических отношениях без регистрации брака, не входят в число наследников ни одной из очередей. Исключение возможно лишь при наличии завещания, где такие лица прямо указаны, либо в случае признания их иждивенцами умершего, находившимися на его содержании не менее года до смерти, — пояснил Русяев.

Также он добавил, что имущество, приобретенное преступным путем, может быть конфисковано и не войдет в наследственную массу. По его словам, это касается только тех активов, которые суд признает связанными с нарушением закона, остальное имущество будет распределено между наследниками в обычном порядке.

Если будет установлено, что имущество наследодателя было приобретено в результате преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, возможно применение конфискации. Это касается исключительно тех объектов, происхождение которых связано с преступной деятельностью. Конфискация осуществляется на основании приговора суда, вступившего в законную силу, и только в отношении имущества, признанного судом как полученного преступным путем или являющегося доходом от него, — резюмировал Русяев.

Ранее Копылова пришла на похороны Старовойта на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге с огромным букетом роз. Она стояла в толпе и плакала. На церемонии присутствовали его близкие, друзья и коллеги.

Впоследствии сообщалось, что Копыловой не дали сесть рядом с семьей Старовойта на похоронах. Она держалась на расстоянии от родных бывшего главы Минтранса во время шествия за катафалком.

Роман Старовойт
чиновники
юристы
наследники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Точка общепита в российском скосила почти полсотни людей сальмонеллезом
Зарезавшему свою девушку и мать школьнику с Урала запросили 10 лет колонии
Глава ГУР Украины оценил реалистичность прекращения огня до конца 2025 года
Молдавского оппозиционного депутата требуют посадить на 13 лет
Россиянам рассказали, как вычислить качественный мед среди фальсификатов
Пилоты турецкого авиалайнера заметили необычную вспышку в небе над Россией
Собянин на пальцах объяснил, как будут контролировать мигрантов в Москве
Закуска из помидоров — приготовится быстрее, чем чайник закипит!
Экс-главе РАЭК Гребенникову грозит суровое наказание за предательство
В Мурино мать сдала следователям 21-летнего ухажера 17-летней дочери
Разделываем курицу дома — легко и без лишних усилий
Наблюдаем педофилию: блогерша рожает от подростка на потеху публике
В России могут ввести полный запрет на вывоз бензина
Журналистка рассказала о решении суда по делу о клевете на Брижит Макрон
Политолог объяснил, почему Трамп начал угрожать России
Названы сроки запуска реактора БН-1200М на Белоярской АЭС
Российского академика оштрафовали на 150 тысяч рублей по серьезной статье
Во Франции призвали не запугивать граждан войной с Россией
Трамп высылает в Киев пожаловавшегося на голод Келлога
Никас Сафронов выразил желание написать портрет одного российского политика
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.