Юрист раскрыл, получит ли любовница Старовойта право на наследство

Молодая возлюбленная покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта Полина Копылова сможет получить его наследство, только если указана в завещании, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в РФ имущество передается либо по закону, либо согласно последней воле умершего.

Право на наследство в России определяется либо законом, либо завещанием. Если гражданин не оставил завещания, имущество переходит наследникам по закону в порядке, установленном Гражданским кодексом. Первыми призываются дети, супруг и родители. Лица, состоявшие с умершим в фактических отношениях без регистрации брака, не входят в число наследников ни одной из очередей. Исключение возможно лишь при наличии завещания, где такие лица прямо указаны, либо в случае признания их иждивенцами умершего, находившимися на его содержании не менее года до смерти, — пояснил Русяев.

Также он добавил, что имущество, приобретенное преступным путем, может быть конфисковано и не войдет в наследственную массу. По его словам, это касается только тех активов, которые суд признает связанными с нарушением закона, остальное имущество будет распределено между наследниками в обычном порядке.

Если будет установлено, что имущество наследодателя было приобретено в результате преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, возможно применение конфискации. Это касается исключительно тех объектов, происхождение которых связано с преступной деятельностью. Конфискация осуществляется на основании приговора суда, вступившего в законную силу, и только в отношении имущества, признанного судом как полученного преступным путем или являющегося доходом от него, — резюмировал Русяев.

Ранее Копылова пришла на похороны Старовойта на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге с огромным букетом роз. Она стояла в толпе и плакала. На церемонии присутствовали его близкие, друзья и коллеги.

Впоследствии сообщалось, что Копыловой не дали сесть рядом с семьей Старовойта на похоронах. Она держалась на расстоянии от родных бывшего главы Минтранса во время шествия за катафалком.