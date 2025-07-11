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11 июля 2025 в 14:29

Рыдающей девушке Старовойта не дали сесть рядом с его семьей на похоронах

Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru

Девушке покончившего с собой экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Полине Копыловой (псевдоним — Корнеева) не дали сесть рядом с его семьей на похоронах на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NEWS.ru. Она держалась на расстоянии от семьи экс-чиновника во время шествия за катафалком.

Копылова шла вместе с друзьями и коллегами Старовойта. В руках она держала огромный букет красных роз. Девушка все время плакала. Некоторые считают, что она сама решила не приближаться к семье экс-министра.

Похороны Старовойта проходят под усиленной охраной полиции и сотрудников транспортной безопасности. Проститься с ним также прибыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее стало известно, что у Копыловой после смерти Старовойта начались проблемы. По информации Telegram-канала Mash, девушка проживает в гостинице, у нее появилась бессонница. Кроме того, Копыловой грозит отчисление из ординатуры медицинского вуза.

Младшая дочь бывшего министра транспорта выразила сожаление, что отец не будет присутствовать на ее выпускном. Девушка отметила, что папа не увидит, как она станет врачом. Вторая дочь экс-главы Минтранса также поблагодарила его за все, что он сделал для семьи.

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