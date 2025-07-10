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10 июля 2025 в 09:11

Девушка Старовойта съехала из подмосковного коттеджа

Mash: девушка Старовойта съехала из их дома в гостиницу

Полина Копылова Полина Копылова Фото: Социальные сети

Девушка застрелившегося экс-главы Минтранса России Романа Старовойта Полина Копылова вынужденно съехала из их подмосковного дома в гостиницу, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что вся недвижимость бывшего чиновника опечатана правоохранителями.

Как пишет канал, изначально девушка хотела переехать к маме в центр Москвы, но и ту квартиру опечатали. При этом жители Курска утверждают, что мать девушки до появления в их жизни Старовойта торговала на рынке вещами.

Сама Полина в общении с близкими говорит, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел Старовойта. Девушка пожаловалась, что страдает бессонницей и боится быть отчисленной из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена. При этом ей намекнули, что возвращаться в родной Курск небезопасно. Пара была в отношениях с 2021 года.

7 июля Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели бывшего чиновника.

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