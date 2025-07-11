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11 июля 2025 в 13:52

Дочь Старовойта в слезах рассказала, о чем жалеет больше всего

Младшая дочь Старовойта жалеет, что отца не будет на ее выпускном

Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (слева направо) Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (слева направо) Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Младшая дочь бывшего министра транспорта Романа Старовойта выразила сожаление, что отец не будет присутствовать на ее выпускном. Девушка отметила, что папа не увидит, как она станет врачом. Вторая дочь экс-главы Минтранса также поблагодарила его за все, что он сделал для семьи, сообщил корреспондент NEWS.ru.

Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я окончу университет и стану врачом, — сказала девушка.

Покончившего с собой экс-главу Минтранса хоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствуют его близкие, друзья и коллеги. Девушка Старовойта Полина Копылова (псевдоним — Корнеева) пришла на похороны с огромным букетом роз. Она стояла в толпе и плакала.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. Он покончил с собой после подписания указа об отставке. По данным СМИ, охранники экс-министра нашли его тело в кустах в нескольких метрах от припаркованного автомобиля Tesla. Тело Старовойта опознала Копылова, после этого она провела несколько минут в машине следователей, затем пересела в автомобиль марки Aurus и уехала.

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