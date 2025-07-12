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12 июля 2025 в 12:10

Названы главные причины, мешающие свержению Зеленского

Депутат Вассерман: свергнуть Зеленского не позволяют СБУ и страх мести украинцев

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президента Украины Владимира Зеленского защищают от свержения сотрудники СБУ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, враги Зеленского также опасаются мести со стороны украинцев в случае прихода к власти.

Во-первых, СБУ мешает. Она достаточно опытная и такие вещи отслеживает. Во-вторых, у большей части этих деятелей у самих крови на руках столько, что даже если они принесут тушку Зеленского уже готовую, это им даст максимум небольшое понижение срока. А что дает понижение, когда на тебе висят два-три пожизненных, не говоря о людях, готовых просто отомстить тебе за все, что ты творил. Они же своих граждан загубили несметное множество, — подытожил Вассерман.

Ранее союзники Украины на Западе заподозрили, что для президента США Дональда Трампа украинский лидер Владимир Зеленский — лишь препятствие на пути к миру. Однако российского коллегу Владимира Путина хозяин Белого дома считает партнером по переговорам. При этом смена тона Трампа пока не отражается на его решениях.

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