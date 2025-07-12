Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 12:05

Стало известно, как Белгородская область пережила массированный удар БПЛА

Гладков: ВСУ запустили по Белгородской области свыше 60 дронов за сутки

Фото: МО РФ

За последние сутки Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку на Белгородскую область, применив более 60 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате ударов пострадали 10 муниципальных образований области. Всего под обстрел попали 28 населенных пунктов.

В Краснояружском районе <...> выпущен 51 боеприпас в ходе девяти обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников. <...> В Шебекинском муниципальном округе <...> выпущено два боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников. <...> В больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля, — проинформировал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о преднамеренных обстрелах образовательных учреждений со стороны украинских военных. По его словам, ВСУ сознательно нацеливаются на школы и детские сады, подвергая опасности гражданское население региона. Глава области подчеркнул, что такие действия носят характер тотальных ударов по мирным жителям без разбора.

Гладков также сообщил о продолжающихся попытках украинских военных проникнуть на территорию Белгородской области. Однако, как отметил губернатор, все подобные попытки успешно пресекаются российскими военнослужащими. Он уточнил, что напряженная ситуация в приграничных районах сохраняется на протяжении нескольких лет, при этом количество попыток нарушения границы со стороны ВСУ исчисляется десятками.

ВСУ
Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ подловил Запад на лицемерии по части продовольственной безопасности
В Сети высмеяли новый образ Собчак с «пакетами» на ногах
В честь знаменитой актрисы установили гигантскую статую в день ее рождения
Иномарка протаранила здание детского сада и попала на видео
Итальянский концерн отказался открывать завод на Украине
Словакия сделала неожиданное заявление об энергоресурсах из России
Пожарный отбился от разъяренной медведицы топором в горящем лесу
Чем полезна вишня и кому стоит ее избегать: плюсы и минусы ягоды
Встреча Лаврова и Ким Чен Ына на яхте попала в кадр
Жителей трех округов России предупредили о ливнях с грозами и градом
Зеленский предъявил новые требования к Западу после ночного удара ВС России
Рубль ждет девальвация? Курс сегодня, 12 июля, что с долларом, евро и юанем
В Азербайджан прибыл президент одной ближневосточной страны
Большунова включили в допинг-пул FIS на олимпийский сезон
«Окажутся бесполезными»: на Западе ответили на просьбы Зеленского о ПВО
Российские технологии заинтересовали одну богатую страну
На Крымском мосту образовалась очередь почти из тысячи машин
Сбившему толпу пешеходов в Москве водителю предъявили обвинение
Мирное, Новохатское, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июля
В МИД России сделали важное заявление о расширении Совбеза ООН
Дальше
Самое популярное
«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.