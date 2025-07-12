Стало известно, как Белгородская область пережила массированный удар БПЛА

За последние сутки Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку на Белгородскую область, применив более 60 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате ударов пострадали 10 муниципальных образований области. Всего под обстрел попали 28 населенных пунктов.

В Краснояружском районе <...> выпущен 51 боеприпас в ходе девяти обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников. <...> В Шебекинском муниципальном округе <...> выпущено два боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников. <...> В больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля, — проинформировал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о преднамеренных обстрелах образовательных учреждений со стороны украинских военных. По его словам, ВСУ сознательно нацеливаются на школы и детские сады, подвергая опасности гражданское население региона. Глава области подчеркнул, что такие действия носят характер тотальных ударов по мирным жителям без разбора.

Гладков также сообщил о продолжающихся попытках украинских военных проникнуть на территорию Белгородской области. Однако, как отметил губернатор, все подобные попытки успешно пресекаются российскими военнослужащими. Он уточнил, что напряженная ситуация в приграничных районах сохраняется на протяжении нескольких лет, при этом количество попыток нарушения границы со стороны ВСУ исчисляется десятками.