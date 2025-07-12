«Безжизненная пустыня»: в Крыму предрекли Украине неутешительное будущее Константинов обвинил Зеленского в превращении Украины в безжизненную пустыню

Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, превращая прежде процветающие территории в «безжизненную пустыню», заявил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, после таких последствий никакие восстановительные программы уже не смогут вернуть бывшую советскую республику к прежнему состоянию.

Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику, которой совершенно непонятно за что достался большой объем советской инфраструктуры, в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих, — сказал Константинов.

Он спрогнозировал дальнейшую деградацию украинского государства, которое, по его словам, превратится в зону нестабильности с подавленным населением и преступными группировками. Такой результат, как заявил Константинов, стал закономерным итогом выбранного Украиной курса на сближение с Европой.

Ранее председатель крымского парламента заявил о необходимости компромиссного решения со стороны Киева для достижения мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Украина не обладает достаточными возможностями для выдвижения собственных условий.