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11 июля 2025 в 12:00

ВСУ решились на удар по зданию администрации российского города

Мэр Пухов: ВСУ дроном атаковали здание администрации Энергодара

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 11 июля украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Энергодара, сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале. По его сведениям, инцидент произошел примерно в 01:00 по московскому времени. БПЛА нанес удар по кровле административного здания, однако повреждения оказались минимальными, а возгорания не случилось.

Ситуация вокруг Энергодара остается напряженной. Новый инцидент, который произошел сегодня буквально ночью, это атака на здание администрации. Произошло это около 1 часа ночи [мск]. Дрон-камикадзе ударил по кровле администрации. К счастью, в этот момент никого в здании не было, — сообщил мэр.

Ранее появилась информация о том, что российский танк Т-72Б3М с усиленной броневой защитой, получивший прозвище «танк-монстр», выдержал атаку 60 беспилотников ВСУ. На крыше машины остались фрагменты FPV-дронов, застрявших в металлических тросах. Танк участвовал в прорыве на Торецко-Константиновском направлении в районе Дылеевки, двигаясь впереди колонны, оснащенной защитными экранами.

До этого стало известно, что в Подмосковье полиция начала активно задерживать грузовые машины для досмотра. Сотрудники ГИБДД проверяют не только документы водителей, но и осматривают кузова фур и «Газелей» на наличие беспилотников. На основных трассах организованы дополнительные посты ДПС.

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