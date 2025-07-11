Полицейские начали массово останавливать грузовики под Москвой для досмотра

Полицейские начали массово останавливать грузовики для досмотра в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, инспекторы ГИБДД проверяют не только документы водителей, но и осматривают грузовые отсеки фур и «Газелей», в том числе на предмет возможного наличия беспилотников.

Как сообщают источники, такие меры были введены несколько дней назад. На основных трассах организованы дополнительные посты ДПС, многие из которых усилены нарядами полиции. Отмечается, что, несмотря на жару свыше 30 градусов, сотрудникам запрещено дежурить без бронежилетов. По данным канала, аналогичные меры затронули и МЧС: личный состав переведен на усиленный режим дежурства.

1 июня Сибирь впервые с начала СВО подверглась атаке украинских дронов. Беспилотники вылетели из грузовика. Одним из мужчин, мешавших БПЛА взлетать из контейнера в Иркутской области, оказался дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич. Мужчина приехал в Усолье-Сибирское и оказался на парковке, где остановилась фура.

После этого стало известно, что одну из фур с БПЛА, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск, приобрели три месяца назад в Свердловской области. Сделка состоялась в начале марта: сначала фура была зарегистрирована в Екатеринбурге, потом в Арамиле. Через пару дней после покупки ее переместили в Челябинскую область.