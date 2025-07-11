Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 10:07

Полицейские начали массово останавливать грузовики под Москвой для досмотра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полицейские начали массово останавливать грузовики для досмотра в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, инспекторы ГИБДД проверяют не только документы водителей, но и осматривают грузовые отсеки фур и «Газелей», в том числе на предмет возможного наличия беспилотников.

Как сообщают источники, такие меры были введены несколько дней назад. На основных трассах организованы дополнительные посты ДПС, многие из которых усилены нарядами полиции. Отмечается, что, несмотря на жару свыше 30 градусов, сотрудникам запрещено дежурить без бронежилетов. По данным канала, аналогичные меры затронули и МЧС: личный состав переведен на усиленный режим дежурства.

1 июня Сибирь впервые с начала СВО подверглась атаке украинских дронов. Беспилотники вылетели из грузовика. Одним из мужчин, мешавших БПЛА взлетать из контейнера в Иркутской области, оказался дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич. Мужчина приехал в Усолье-Сибирское и оказался на парковке, где остановилась фура.

После этого стало известно, что одну из фур с БПЛА, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск, приобрели три месяца назад в Свердловской области. Сделка состоялась в начале марта: сначала фура была зарегистрирована в Екатеринбурге, потом в Арамиле. Через пару дней после покупки ее переместили в Челябинскую область.

ГИБДД
проверки
Москва
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший спортивный фестиваль года Pride Sport Fest пройдет 12-13 июля
Двое жителей Иркутской области разбились при полете на параплане
Блогерша из России привлекла внимание необычными полетами в Ростов
Удары по Украине 11 июля: что поражено, ликвидированы ли западные советники
Трое приморских бизнесмена умыкнули из бюджета 7,6 млрд рублей
Священник назвал важную деталь похорон Старовойта
На Западе раскрыли, чем обернется для США поставка ракет Patriot Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Волонтеры прибыли на Камчатку спасать запутавшегося детеныша косатки
Решетников потребовал пересмотреть налог, вызвавший у регионов недовольство
Стало известно об обрушении акций одного российского банка
ЦБ назвал лидера по доходности на финансовом рынке за первое полугодие
Ликвидация последствий атаки БПЛА закончилась гибелью спасателя
Политолог предположил, о чем будет заявление Трампа по России
Медведь жестоко растерзал трех мужчин
Имеющие одного ребенка российские семьи стали чаще тратить маткапитал
Карьерный эксперт объяснила, как распознать синдром самозванца
Ароматная запеканка по-белорусски: полчаса — и ужин готов!
«Слабоумие и отвага»: психиатр оценил наличие признаков супергероя у Трампа
Мужчина получил пулю в голову и после захоронения выполз из-под земли
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.