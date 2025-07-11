«Монстр» ВС России остался целым после налета 60 дронов Танк Т-72Б3М выдержал удары 60 беспилотников ВСУ и попал на видео

Российский Т-72Б3М с усиленной броней, известный как танк-монстр, выдержал удары 60 дронов ВСУ, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На его крыше остались обломки FPV-дронов, насаженных на металлические тросы. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Машина участвовала в прорыве на Торецко-Константиновском направлении в районе Дылеевки. Танк, обшитый экранами и защитой, шел перед колонной. Украинские источники подтвердили, что уничтожить бронемашину дистанционно не удалось.

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне СВО собрали антидроновую версию грузовика ЗИЛ-131. Машина отличается решетчатым экраном на месте крыши. Грузовик могут использовать для перевозки грузов вблизи линии боевого соприкосновения.

Военный эксперт Василий Дандыкин между тем выразил мнение, что ВСУ попытаются изобразить контрнаступление ради получения новых траншей. По его словам, украинские силы не обладают достаточными ресурсами для серьезных операций, а их действия напоминают отчаянные попытки оправдать ожидания руководства на Западе и получить дополнительное финансирование.