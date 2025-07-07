Вооруженные силы Украины попытаются изобразить контрнаступление ради получения новых траншей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские силы не обладают достаточными ресурсами для серьезных операций, а их действия напоминают отчаянные попытки оправдать ожидания руководства на Западе и получить дополнительное финансирование.

ВСУ хотят получить технику для контрнаступления, как они говорят. Они использовали ее, кстати, в 2023 году, когда наступали на Запорожском направлении. Впереди шли танки. Сил у них на то, что было в 2023 году, и даже на то, что было на Курском направлении, не хватит. Они пытаются что-то изобразить, пытаются выполнить приказ этого укрофюрера, чтобы что-то доказать и показать, чтобы дали больше денег, — пояснил Дандыкин.

Он провел параллель с последними попытками Германии в 1945 году организовать наступление под Балатоном и в Арденнах, подчеркнув, что нынешние действия ВСУ носят схожий характер. Он также указал на усиленный контроль со стороны российских войск, которые учли опыт предыдущих боев и готовы к отражению атак.

ВС РФ сделали выводы из того, что происходило под Курском. Сейчас же все под присмотром находится. Сейчас ВСУ отбиваются, идут встречные бои, но в какой-то степени они могут что-то где-то как-то сделать. Как немцы в 1945 году организовали наступление под Балатоном и в Арденнах. Это агония. Так или иначе, они попросили в том числе технику для контрнаступления, исходя из того, что еще что-то могут, на что-то способны, что еще могут показать кузькину мать, — резюмировал Дандыкин.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что Украина готовится к контрнаступлению и запрашивает у Германии около 30 бронемашин WiSENT. Он подчеркнул, что ВСУ применяли такую технику во время диверсий в Курской и Белгородской областях.