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07 июля 2025 в 18:17

«Списочек весьма не прост»: рассекречен план нового контрнаступления ВСУ

Военкор Поддубный: Украина просит у Германии технику для контрнаступления

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина готовится к контрнаступлению и запрашивает у Германии около 30 бронемашин WiSENT, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ применяли такую технику во время диверсий в Курской и Белгородской областях.

Списочек желаемого у Киева весьма не прост, — отметил Поддубный.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за истощения собственных запасов. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems между тем приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов. О поставках этих военных самолетов ранее просила Украина.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя приостановки военной поддержки Киева, заявил, что страны НАТО продолжат передавать оружие для ВСУ. По его словам, в ряду поставщиков могут оказаться Германия, Норвегия и Швеция.

Украина
Евгений Поддубный
ВСУ
Германия
контрнаступления
бронемашины
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