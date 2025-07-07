В Британии отказались от выпуска истребителей, о которых умоляла Украина

В Британии отказались от выпуска истребителей, о которых умоляла Украина В Британии приостановили производство истребителей Eurofighter Typhoon

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов, пишет Financial Times со ссылкой на источники. О поставках этих военных самолетов ранее просила Украина.

Сейчас на заводе в Уортоне завершают сборку последнего самолета, предназначенного для Катара в рамках сделки 2017 года на £5 млрд (535 млрд рублей). После его отправки линия будет полностью остановлена.

В ангаре остался один истребитель. По сути, он ждет доукомплектования и покраски. Что касается главной сборочной линии, то она остановлена, там нет рабочих, — уточнил источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие для Вооруженных сил Украины после прекращения помощи от США. По его словам, в ряду поставщиков могут оказаться Германия, Норвегия и Швеция.

До этого сообщалось, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за истощения собственных запасов. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.