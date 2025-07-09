В зоне СВО появился антидроновый грузовик-кабриолет

Российские военные в зоне СВО собрали антидроновую версию грузовика ЗИЛ-131, сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха». Машина отличается решетчатым экраном на месте крыши.

Грузовик могут использовать для перевозки грузов вблизи линии боевого соприкосновения. Машина получила улучшающий обзор решетчатый «мангал». На крыше кабины крепится комплекс радиоэлектронной борьбы, который призван нейтрализовать подлетающие беспилотники. Судя по отсутствующей крыше и одного ведущего моста, машину собрали на базе поврежденного ЗИЛа.

Ранее в Шебекино Белгородской области заметили первые машины скорой помощи, на которых наварены антидроновые сетки. Среди военных такие конструкции получили прозвище «мангалы». Установить антидроновые сетки на все скорые в приграничье поручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Прежде такие конструкции устанавливали только на военную технику.

До этого в зоне военной операции появился необычный бронетранспортер, созданный на базе танка Т-62. Конструкторы полностью переработали танк, демонтировав башню и заменив ее рубкой из стальных листов. Машина получила массивный антидроновый экран-«мангал» и систему стальных тросов для дополнительной защиты, сохранив при этом хороший обзор для экипажа.